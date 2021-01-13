Принципы «регуляторной гильотины» предложили распространить на лицензии для бизнеса

Правительство РФ предложило распространить принципы «регуляторной гильотины» на российскую систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса. Об этом сообщил в среду, 13 января, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Если возможно, то и по разрешительной деятельности тоже ваше поручение — распространить принципы «регуляторной гильотины» с целью упрощения регуляторной деятельности на разрешительную деятельность и на лицензирование», — предложил Григоренко президенту России Владимиру Путину во время совещания главы государства с членами правительства.

Он отметил, что требования к получению разрешений сильно различаются и некоторые устарели. На данный момент в России есть 54 вида лицензий и приблизительно 500 видов разрешений.

Григоренко призвал сохранить механизм рассмотрения всех новых требований к бизнесу на площадке правительства, который существовал в последние два года.

«Прежде чем принимать какие-то обязательные требования, они проходили через обсуждение с бизнесом. У нас 43 группы созданы, которые наполовину состоят из представителей бизнеса и наполовину из представителей госорганов. И мы по разрешениям, по лицензиям воспользовались бы уже наработанным механизмом», — объяснил он.

По словам Григоренко, в России уже более трети обязательных требований к бизнесу были отменены в рамках применения «регуляторной гильотины» из-за того, что они были избыточными или дублировали друг друга.

Кроме того, на совещании с членами правительства Путин заявил, что плановые проверки бизнеса должны быть минимальными и должны быть связаны с предотвращением рисков для людей и окружающей среды.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название «регуляторной гильотины», проводилась по поручению президента в течение последних двух лет. Она предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.