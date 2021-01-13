Судно снабжения для трубоукладчиков «Северного потока – 2» вышло в порт Мукран

Одно из судов снабжения, ранее находившееся в зоне предполагаемого продолжения работ по укладке газопровода «Северный поток – 2», — «Балтийский исследователь» — вышло в германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода. Это следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic на 13 января.

Сейчас судно находится на якорной стоянке в акватории порта. Рядом с ним находятся два российских судна снабжения «Умка» и «Иван Сидренко». Последнее планировалось использовать для подачи труб при достройке газопровода.

Также в акватории порта Мукран находится на якорной стоянке и ледокол «Владислав Стрижов».

Как сообщалось ранее, суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман» наряду с трубоукладочной баржей «Фортуна» будут укладывать трубы проекта в исключительной экономической зоне Дании с 15 января.

«Фортуна» находится в германском порту Висмар. «Мурман» стоит на якоре в Мукране.

Ранее в среду Госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского дипведомства, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения против них санкций со стороны американских властей.

Как в декабре рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, трубоукладчику «Фортуна» потребуется не больше недели на укладку недостроенного участка проекта.