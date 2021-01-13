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Эксперт прокомментировал недооцененность рубля по «индексу бигмака»

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Российский рубль действительно сильно недооценен, рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в среду, 13 января.

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Накануне журнал The Economist признал рубль самой недооцененной мировой валютой в соответствии с «индексом бигмака». Исследование показало, что курс рубля занижен почти на 70%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — почти на 50%.

Артем Тузов напомнил, что, согласно этому же исследованию, курс рубля еще в 2019 году был ниже реальной стоимости на 64,5%.

«Этот факт играет на руку российским экспортерам и российской экономике в целом, которая не только поддерживает бюджет за счет продажи энергоносителей за валюту, но и формирует в валюте Фонд национального благосостояния за счет сверхдоходов», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция роста нефтяных котировок, которые поддерживают российскую валюту, поэтому в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом окажется в диапазоне 73,9–75,1.

Несмотря на шуточное название, Артем Тузов заявил, что за «индексом бигмака» стоит серьезная работа, которая проводится ведущими мировыми аналитиками.

Ранее в январе директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко дал прогноз на курс валют в новом году. Так, по его мнению, курс доллара будет колебаться в районе 70–80 рублей, курс евро — 82–92 рубля.

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