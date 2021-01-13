Кабмин Украины введет государственное регулирование цен на газ

Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ на период действия карантина или до конца отопительного сезона в стране. Об этом в среду, 13 января, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, резкого и неподъемного роста биржевых цен на газ за последние недели предлагается ввести государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей на период карантинных ограничений или до завершения данного отопительного сезона», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы кабмина Украины, с этого момента предлагается установить цену на газ для граждан страны в размере 6,99 гривны (около $0,25) за кубометр.

С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Как подчеркивали в кабмине, отказ от проекта минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии привел бы к стремительному росту цен.

25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ввел запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Отмечалось, что таким образом киевские власти добиваются контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.