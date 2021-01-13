Эрдоган заявил о внесении Турцией вклада для поддержания мира в Карабахе

Турция внесет необходимый вклад для поддержания стабильности в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 13 января, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«В ходе переговоров обсуждались события в Нагорном Карабахе и [создание] турецко-российского Совместного центра по контролю перемирия. Президент Эрдоган в ходе переговоров заявил, что Турция внесет необходимый вклад и окажет поддержку в новый период во имя стабильности и мира в регионе», ― говорится в сообщении на сайте канцелярии Эрдогана.

Ранее в этот день стало известно, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции рассказал об основных итогах встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отмечалось, что одним из главных результатов стало подтверждение «настроя на нормализацию отношений», а также готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни и разблокировании хозяйственных и транспортных связей.

11 января по инициативе российского президента в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Алиев, в свою очередь, подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было.

В ноябре 2020 года Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.