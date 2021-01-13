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Свыше 6 км теплосетей восстановят в Хабаровске в этом году

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В Хабаровске в этом году планируют провести ремонт на восьми крупных участках тепловых сетей. Работы стартуют в конце мая — начале июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал главный специалист горуправления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Унтерберг, всего будет отремонтировано 6,5 км магистральных теплосетей. Стоимость работ составит 368 млн рублей, пишет ИА AmurMedia.

Кроме магистральных теплосетей в Хабаровске планируют восстановить почти 6,5 км внутриквартальных. Окончательный перечень ремонтируемых объектов будет составлен весной.

В 2020 году в городе привели в порядок 6,3 км теплосетей. На эти цели потратили 302 млн рублей.

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