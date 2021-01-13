«Сбербанк Онлайн» занял третье место в России среди мобильных приложений

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» заняло третье место среди мобильных приложений по количеству активных пользователей в месяц в рейтинге App Annie — ведущего мирового поставщика данных и аналитики мобильного рынка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем 13 января «Известиям».

Приложение также вошло в пятерку самых скачиваемых среди всех категорий и сохранило лидирующую позицию среди самых востребованных пользователями финансовых программ.

Аудитория «Сбербанк Онлайн» в течение года увеличилась на 10 млн человек и на сегодняшний день составляет более 65 млн активных пользователей в месяц. Ежедневная аудитория за год выросла более чем на 30% и сейчас превышает 32 млн человек.

«В 2020 году было особенно важно дать клиентам возможность получать любые банковские услуги онлайн, и мы справились с этой задачей — сейчас в «Сбербанк Онлайн» можно получить практически все услуги, которые мы предоставляем в офисах», — прокомментировал директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Он подчеркнул, что в компании делают всё, чтобы приложение, оказавшееся в тройке лидеров рейтинга App Annie, понравилось клиентам и они продолжали переходить в формат digital.

«Сбербанк Онлайн» — онлайн-сервис Сбербанка, первоначально запущенный в апреле 2008 года как «Электронная Сберкасса», получивший затем функции управления картами и счетами через личный кабинет и переименованный в «Сбербанк Онлайн».