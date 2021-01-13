В МЧС призвали к осторожности во время празднования старого Нового года
Россиянам напомнили о правилах безопасности в преддверии празднования старого Нового года, гражданам посоветовали не терять контроль над собой и не оставлять без присмотра детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, опубликованном 13 января.
«Сотрудники Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области настоятельно рекомендуют гражданам, отмечая праздник, не терять контроль, не оставлять без присмотра детей и пожилых родственников, не допускать неосторожности при курении, следить за топящимися печами и включенными электронагревательными приборами, готовящейся на плите пищей», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили об опасности пиротехнических изделий, которые многие используют в новогодние праздники.
Спасатели порекомендовали перед использованием пиротехники внимательно изучить инструкцию. Не использовать пиротехнику в помещениях, не запускать фейерверки с рук, с балконов или лоджий, а также не направлять пиротехнические ракеты на окна жилых домов.
«Ни в коем случае не направляйте пиротехнику в лицо другому человеку. Будьте внимательны и осторожны, сделайте всё для того, чтобы праздник ваш был по-настоящему веселым и радостным», — добавили в пресс-службе.
Старый Новый год ежегодно отмечается в ночь на 14 января. В России этот неофициальный праздник появился после перехода с юлианского календаря (старого стиля) к григорианскому (новому стилю).
Ранее в этот же день синоптики рассказали о погоде в Москве на старый Новый год. Так, 14 января москвичей ожидает метель, выпадет до 20% месячной нормы осадков.