Ввод многоквартирного жилья увеличился в Омске на 20% в 2020 году
В 2020 году в Омске построили около 347 тыс. кв. м жилья. Ввод многоквартирных домов увеличился на 20%.
По данным мэрии, в Омске построено чуть больше 279 тыс. кв. м жилья в 37 многоквартирных домах. Еще чуть больше 67,9 тыс. кв. м приходится на индивидуальные жилые дома. Об этом пишет ИА «Город55». Ввод частного жилья в 2020 году сократился на 20 тыс. кв. м.
В департаменте архитектуры и градостроительства отметили, что пандемия коронавируса повлияла на работу застройщиков, однако значительных корректив в планы не внесла.
Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Якутии сдали в эксплуатацию сразу два жилых дома для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.