Пассажирский лайнер экстренно сел в Шереметьево
Пассажирский самолет со сработавшим датчиком отказа тормозной системы, летевший из Владивостока в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 13 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.
На борту самолета Airbus A330 находятся 140 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла без происшествий, аэропортовые службы были предупреждены об экстренной посадке. Технические специалисты осмотрят приземлившийся лайнер, чтобы выяснить причину возникновения неполадки.
30 декабря 2020 года в Москве экстренно приземлился пассажирский лайнер. Рейс А321 Симферополь–Москва сел в аэропорту Шереметьево. В одном из стекол самолета была обнаружена трещина.
28 декабря самолет Superjet 100, летевший из Белгорода в Москву, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной посадки стала выявленная неисправность в системе обдува. Посадка прошла в штатном режиме. В результате ЧП никто не пострадал.