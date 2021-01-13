Пушков оценил перспективы улучшения отношений между Россией и США

Российский сенатор Алексей Пушков оценил наличие перспектив для улучшения российско-американских отношений. Свое мнение он высказал в среду, 13 января, в эфире телеканала «Вместе-РФ».

«Я не вижу возможностей для положительных сдвигов. На мой взгляд, внешнеполитическая команда Байдена будет заниматься усилением давления на Россию», — отметил сенатор.

Он добавил, что рассчитывать на перезагрузку отношений «было бы очень наивно», так как нет «ни одного положительного сигнала» от США. По словам Пушкова, администрация избранного президента США Джо Байдена намерена предпринять «ряд отрицательных шагов».

Сенатор объяснил, что могут быть и положительные шаги, такие как продление договора СНВ, однако и эти действия не улучшат отношения между странами в целом.

Ранее, 9 января, Пушков спрогнозировал новую доктрину внешней политики США после прихода к власти администрации Байдена. По его словам, Соединенные Штаты будут рассматривать Россию как врага, а Китай как конкурента.

В конце декабря 2020 года, сенатор назвал невыполнимые условия для сближения России с Западом.