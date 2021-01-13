В МГУ объяснили увеличение спроса на студентов без опыта работы
Популярность студентов без опыта работы среди работодателей можно объяснить переходом молодых людей на дистанционный формат обучения. Такое мнение в среду, 13 января, выразила доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Татьяна Разумова.
По ее словам, у учащихся вузов появилось больше свободного времени, которое они могут посвящать работе.
«Работодатели знают, что всех студентов перевели на дистанционный формат обучения с марта месяца и по факту студенты как люди многозадачные получили некоторую свободу. Студенты становятся более свободными по времени и могут больше времени и сил уделить работе», — сообщила эксперт радиостанции «Говорит Москва».
Разумова добавила, что многие студенты начали работать в сферах, где раньше были заняты мигранты, покинувшие Россию после закрытия границ на фоне ситуации с пандемией коронавируса. При этом у молодых людей достаточно времени, им не мешает плотный учебный график, считает профессор.
Как заявили аналитики, наиболее востребованными среди студентов становятся строительная, производственная сфера, а также сферы продаж и транспорта.
Ранее в среду стало известно, что студентам вузов и колледжей в Московской области продлили удаленный режим обучения с 13 января по 6 февраля включительно. Проездные учащихся останутся заблокированными до этой даты.