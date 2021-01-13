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Строительство мечети стартует во Владивостоке в 2021 году

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Во Владивостоке в этом году планируется начать строительство мечети, которая станет даром мусульманам Приморья от Республики Татарстан. Участок под объект уже выбран, ведется оформление документов, сообщает 13 января ИА PrimaMedia.

Как рассказала агентству замдиректора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко, под строительство определена территория в районе улицы Проселочной, 30. Проведенный опрос показал, что 78% горожан не возражают против нового объекта в этом районе.

Земля на Проселочной находится в ведении Минобороны России, сейчас идет процесс передачи ее в собственность края. В дальнейшем участок передадут организации, отвечающей за взаимодействие с Татарстаном по вопросу строительства Казанской мечети. Это займет, предположительно, несколько месяцев.

Начать строительные работы планируется к лету. Площадь мечети составит 420 кв. м. Стоимость строительства, согласно проекту, оценивается в 100 млн рублей.

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