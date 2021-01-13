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Ремонт Национальной библиотеки Удмуртии завершится в марте

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Ремонт Национальной библиотеки Удмуртии планируется завершить в марте 2021 года. Аварийное здание в Ижевске было закрыто в 2011 году, а работы в рамках национального проекта «Культура» начались в 2019 году.

В настоящий момент здесь ведутся внутренние отделочные работы, монтаж и пуско-наладка технологического оборудования, передает udm-info.ru. «Ремонтные работы, согласно контракту, планируем завершить в марте этого года», — написал на своей странице в соцсети министр культуры республики Владимир Соловьев.

В новом шестиэтажном корпусе Нацбиблиотеки разместят не только фонды, но и читальные залы разного формата, конференц-залы. Кроме того, там появятся детская игровая комната с сенсорными панелями, нотно-музыкальный зал, литературная галерея и литературное кафе.

В ноябре 2020 года в Ижевске открылась первая модельная библиотека по национальному проекту «Культура». На эти цели из федерального бюджета выделили 5 млн рублей. Грант на модернизацию выиграла библиотека имени Наговицына на улице 9-е Января. Теперь пространство разделено на семь функциональных отделений, включающих «Малышариум», «Территорию талантов», медиастудию, зал информационных технологий, гостиный зал, абонементы «Место твоего роста» и «Время читать». Часть денег направили на повышение квалификации работников библиотеки. До 2024 года в Ижевске появится шесть таких библиотек.

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