Более 23 млн рублей направят на благоустройство дворов в Липецке
В Липецке в рамках программы «Инициативное бюджетирование» благоустроят 17 дворов. Из городского и областного бюджетов на эти цели направят более 23 млн рублей. Софинансирование от местных жителей составит 6%.
Работы пройдут во дворах по улицам Московской, Терешковой, Центральной, Хренникова, Папина, Катукова, а также в Сселках и Дачном. Для участия в программе «Инициативное бюджетирование» горожане создавали территориальные общественные самоуправления и заявляли о желании изменить свой двор. заявки рассматривала специальная комиссия, которая принимала решение о включении дворов в программу. Об этом пишет LipetskMedia.
Комиссия учитывала желание самих жителей заниматься благоустройством, а также готовность дизайн-проекта. Активистам помогали подобрать оптимальные варианты детских площадок и спортивных городков. В примеру, в поселке Дачном и на улице Центральной планируется провести зонирование территории по возрасту пользователей.
Кроме того, около 130 дворов планируют благоустроить по «наказам избирателей».