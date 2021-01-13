В России отменили 33% избыточных требований к бизнесу по «регуляторной гильотине»

Более трети обязательных требований к бизнесу в России были отменены в рамках применения «регуляторной гильотины» из-за того, что они были избыточными или дублировали друг друга. Об этом сообщил в среду, 13 января, заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Более трети, если быть точнее, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, на сегодняшний день отменены по причине того, что они либо избыточные, либо дублирующие», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Григоренко уточнил, что эти требования содержались примерно в 11,8 тыс. нормативных правовых актах. Более 8,8 тыс. из них — это документы времен Советского Союза.

«Но основной задачей мы ставили не отмену существующих требований и правил, а поиск баланса между соблюдением прав и интересов гражданина и затрат бизнеса, связанных с соблюдением этих обязательных требований», — добавил зампред правительства.

При этом, по его словам, оставшиеся 2/3 обязательных требований «были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом».

В ходе совещания Григоренко также предложил распространить «регуляторную гильотину» на существующую в России систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса.

«Может быть, и по разрешительной деятельности тоже ваше поручение — распространить принципы «регуляторной гильотины» с целью упрощения регуляторной деятельности на разрешительную деятельность и на лицензирование», — сказал он, обращаясь к президенту.

В конце ноября правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.

В октябре в Минтруде решили отказаться от разработки законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» в рамках «регуляторной гильотины».

Реформа контрольно-надзорной деятельности, или «регуляторная гильотина», — механизм, направленный на устранение и актуализацию избыточных и устаревших требований, которые влияют на деловой климат.

О его запуске объявил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале 2019 года, а первые акты (около 5 тыс. требований времен СССР и РСФСР) были отменены в феврале 2020-го.