Дело возбудили по факту гибели рыбака на озере Ханка в Приморье
В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины, который отправился рыбачить на озеро Ханка и утонул. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в региональном СК.
По версии следствия, 6 января 2021 года двое мужчин отправились на рыбалку. На лед озера Ханка они выехали на автомобиле, но примерно в 2 км от берега лед не выдержал и треснул, машина провалилась.
Водитель успел выбраться из авто, его 77-летний товарищ утонул. 8 января машину с погибшим мужчиной извлекли из воды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование дела продолжается.
В декабре в Калачевском районе Волгоградской области четверо рыбаков чудом спаслись во время зимней рыбалки. Их автомобиль провалился под лед на реке Дон. Мужчины успели выскочить из тонущей машины в последний момент.