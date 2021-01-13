Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили о морозах до 40 градусов в Пермском крае
Общество
Медикам выплатили 44 млрд рублей за работу с COVID-19 в ноябре и декабре
Экономика
В России отменили 33% избыточных требований к бизнесу по «регуляторной гильотине»
Общество
Калининградская епархия не будет организовывать крещенские купания в этом году
Общество
Голикова заявила о поставке 600 тыс. доз вакцины от COVID-19 в регионы
Мир
Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID
Мир
Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии
Мир
Молдавия в 2020 году сэкономила более $40 млн благодаря закупкам российского газа
Общество
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве

Дело возбудили по факту гибели рыбака на озере Ханка в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины, который отправился рыбачить на озеро Ханка и утонул. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в региональном СК.

По версии следствия, 6 января 2021 года двое мужчин отправились на рыбалку. На лед озера Ханка они выехали на автомобиле, но примерно в 2 км от берега лед не выдержал и треснул, машина провалилась.

Водитель успел выбраться из авто, его 77-летний товарищ утонул. 8 января машину с погибшим мужчиной извлекли из воды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование дела продолжается.

В декабре в Калачевском районе Волгоградской области четверо рыбаков чудом спаслись во время зимней рыбалки. Их автомобиль провалился под лед на реке Дон. Мужчины успели выскочить из тонущей машины в последний момент.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021