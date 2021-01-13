Голикова сообщила об исследовании новых штаммов SARS-CoV-2 на животных

Эффективность имеющихся вакцин от COVID-19 против новых штаммов коронавируса подтверждается с помощью исследований на животных, заявила в среду, 13 января, вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

«Мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными на 200%, если можно так сказать, что это действительно так, основания сейчас утверждать у нас есть. Мы сейчас на определенных животных уже проводим эти исследования», — рассказала заместитель главы правительства.

11 января директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург указал, что при создании вакцины «Спутник V» учитывались возможные мутации коронавируса.

За день до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса.

Об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2 14 декабря сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. При этом премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что новый штамм передается на 70% быстрее, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

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