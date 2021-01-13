Заказник «Дубешненский» создадут в подмосковном Одинцово
В Одинцово (Московская область) реорганизуют особо охраняемую природную территории (ООПТ) местного значения «Лесные массивы бассейна Дебешня» и создадут государственный заказник «Дубешненский». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
По данным ведомства, территория площадью 9,7 тыс. га получит статус ООПТ регионального значения. Режим особой охраны запрещает на ней строительство, рубки деревьев, перемещение на транспорте и организацию туристских станций, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».
На территории будущего заказника обитают 98 видов позвоночных животных, в том числе рысь, серый журавль, черный коршун. Также здесь находятся места обитания 14 видов флоры и 17 видов фауны, занесенных в Красную книгу.
Как отмечает глава минэкологии Подмосковья Андрей Разин, в особой охране также нуждаются редкие формы рельефа и реки Дубешня и Разварня, верховое болото Воронино.