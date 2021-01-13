Эрдоган написал в Telegram о необходимости экономии воды в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в одном из первых сообщений в своем Telegram-канале рассказал о необходимости экономии воды в стране. Об этом политик написал 13 января.
«Как известно, в последнее время было мало дождей. Нам нужно принять меры против такой засухи, которая встречается раз в сто лет», — написал турецкий лидер. Как напомнил Эрдоган, за 18 лет в Турции построили 600 водохранилищ, 590 ГЭС и 262 предприятия пресной воды. Работа продолжается, подчеркнул он.
По мнению президента Турции, лучший способ использовать источники воды — экономия и осознанное потребление.
Эрдоган 12 января опубликовал первый пост с фотографией кота в своем Telegram-канале. На снимке кот находится на переднем плане, а турецкий лидер — на заднем.
В настоящее время у президента Турции более 192 тыс. подписчиков.
10 января администрация Эрдогана отказалась от использования WhatsApp в связи с тем, что 4 января мессенджер изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook для анализа их привычек и вкусов.