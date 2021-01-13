Медикам выплатили 44 млрд рублей за работу с COVID-19 в ноябре и декабре

Более 1,4 млн медработников в России получили 44,4 млрд рублей выплат за работу с COVID-19 за ноябрь и декабрь. Об этом сообщила в среду, 13 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За ноябрь–декабрь выплаты произведены 1,435 млн наших медицинских работников на сумму 44,4 млрд рублей», — сказала Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

6 января глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что соцвыплаты за декабрь получили 696 884 медработника в России. По его словам, медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом в период новогодних праздников, получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе.

4 января в Генпрокуратуре России сообщили, что прокуроры за время пандемии COVID-19 добились выплаты задержанных или не начисленных медицинским сотрудникам выплат на общую сумму около 2 млрд рублей. Больше всего выплат благодаря прокурорскому вмешательству произвели в Приволжском федеральном округе.

В декабре на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин поручил в два раза увеличить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в праздничные новогодние дни.

Весной российский лидер распорядился выплатить медикам, которые работали с пациентами с коронавирусом, федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Затем он продлил это распоряжение на июль и август, а после — на сентябрь.

До конца зимы медикам направят еще более 52 млрд рублей, заявлял в конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин. Это выплаты на декабрь, январь и февраль.

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