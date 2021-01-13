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Группу «черных риелторов» задержали в Омске

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Группу «черных риелторов», приобретавших доли жилых помещений, задержали в Омске. От действий злоумышленников пострадали десять человек.

По данным правоохранительных органов, группу организовал житель Омска, который работал в агентстве недвижимости. С 2018 года «черные риелторы» приобретали доли в жилых помещениях, где имелись задолженности по оплате коммунальных услуг либо наследники конфликтовали между собой. Других собственников подозреваемые вынуждали продать свои доли по заниженным ценам. Также пострадавшим предлагали обменять долю на аварийное жилье или долю в квартире еще с большим числом собственников. Если потерпевшие не соглашались, «черные риелторы» повреждали входные двери, меняли замки и портили имущество. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В приобретенных по долям квартирах подозреваемые делали ремонт, затем жилье продавали добросовестным покупателям.

Уголовное дело возбуждено по статье «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения». Лидер группы и его помощник помещены под стражу, один из участников группы находится под домашним арестом. С четвертого подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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