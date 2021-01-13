В Татарстане СК возбудил дело по факту обморожения детей

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту обморожения малолетних детей в Алексеевском муниципальном районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России республики в среду, 13 января.

Дело возбудили против 22-летней местной жительницы по ч. 3 ст. 30 п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

Она задержана. Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении девушки под стражу.

СК считает, что подозреваемая после распития алкоголя с сожителем своей матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей 1,5 и четырех лет. При этом на улице было порядка –30 градусов.

Когда старший ребенок замерз, девушка вернулась с ним в дом, оставив младшую девочку в сарае. Утром ее обнаружила пришедшая с работы мать подозреваемой. В настоящее время ребенок с тяжелейшими обморожениями госпитализирован. Старший ребенок также получил обморожения, ему оказали медицинскую помощь, в том числе психологи. Прокуратура Алексеевского района уточняет, что госпитализировали обоих детей.

Инцидент произошел в селе Куркуль в ночь на 13 января. Прокуратура начала проверку по факту обморожения детей.

В начале января следователи Забайкальского края возбудили уголовное дело против 35-летнего жителя Читы по подозрению в покушении на жизнь четырехлетнего мальчика. Отмечалось, что подозреваемый избил ребенка за провинность и затем запер в неотапливаемом гараже. Мальчик, одетый в трико, футболку и без обуви, провел в нем несколько часов.

У ребенка диагностировали обморожение ног и рук, его госпитализировали. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего. Подозреваемого задерживали на 48 часов и допрашивали.