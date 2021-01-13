В России с начала года зафиксировали 285 тыс. случаев COVID-19

Около 285 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в России с начала 2021 года, это на 15% меньше показателей последних 12 дней прошлого года. Об этом в среду, 13 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«С начала 2021 года по сегодняшний день в России выявлено около 285 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции. Если это сравнивать с 12 последними днями декабря, то мы увидим снижение более чем на 15%», — сказала она на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Кроме этого, по словам Голиковой, в праздники удалось удержать на достаточно высоком уровне тестирование населения на новую коронавирусную инфекцию.

Вице-премьер также добавила, что в России сейчас ведутся научные исследования в связи с появлением британского штамма коронавируса, за ситуацией внимательно следят.

Она уточнила, что о результатах исследований будет доложено президенту по их завершении.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. Кроме того, она подчеркнула, что зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 22 850 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За минувшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 566 человек. Выздоровели еще 28 658 человек.

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