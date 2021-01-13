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Путин призвал усилить внимание к развитию транспортной инфраструктуры

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Необходимо в ближайшее время усилить внимание к развитию транспортной инфраструктуры в России. Об этом в среду, 13 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

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«В целом мы должны уделить больше внимания в самое ближайшее время развитию инфраструктуры вообще, имея в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта, транспорта вообще», — заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Он напомнил, что недавно обсуждалось пространственное развитие страны и связанность регионов России.

«Должны это связать с развитием реального сектора экономики, имея в виду современные тенденции в развитии экономики вообще в мире и в нашей стране», — добавил Путин.

В конце ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

В том же месяце вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что на строительство автодорог в стране в ближайшие три года планируется привлечь 1 трлн рублей внебюджетных средств.

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