Захарова прокомментировала задержание россиян в Южном Судане

Российские дипломаты предпринимают все усилия, чтобы освободить граждан РФ, которых задержали в Южном Судане. Об этом в среду, 13 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД России в курсе задержания нескольких российских граждан, включая Илью Варламова и Петра Верзилова», — отметила она.

Как добавила Захарова, посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) держит связь с россиянами.

Ранее в этот день сообщалось, что в южносуданском городе Капоэта задержали пятерых россиян, в числе которых блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Петр Верзилов. Они обратились в российское посольство в Уганде, курирующее Южный Судан.

Уточняется, что причиной ареста стало подозрение в наличии дрона. По словам Варламова, на момент задержания дрона у них не было, был только пульт от него. Сам аппарат забрали еще в аэропорту.

Российская дипмиссия получила обращения задержанных граждан РФ. По данному факту ведется работа.