Калининградская епархия не будет организовывать крещенские купания в этом году

Калининградская епархия РПЦ не будет в этом году организовывать крещенские купания, сообщила в среду, 13 января, пресс-секретарь епархии Серафима Ерохова.

«Сами по себе крещенские купания не являются обязательной составляющей праздника Крещения Господня. Обязательной составляющей является посещение храма. Там будет освящаться вода, и любой человек сможет принести свою воду либо набрать в храме. Это происходит во время богослужения», — сказала она «РИА Новости».

При этом Ерохова добавила, что купания — «пусть и благочестивая, но все-таки народная традиция».

Ранее об отмене крещенских купаний сообщили в Хабаровском и Ставропольском краях.

Власти Московской области намерены оборудовать порядка 220 мест для купания в купелях на Крещение.

Праздник Крещения отмечается в ночь с 18 на 19 декабря. По традиции многие верующие будут окунаться в освященную прорубь.