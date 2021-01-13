Путин отметил снижение заболеваемости COVID-19 в России

В мире не удается победить коронавирус, в России наблюдается некоторое снижение уровня заболеваемости COVID-19, однако успокаиваться нельзя. Об этом в среду, 13 января, заявил президент РФ Владимир путин.

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации», — сказал глава государства на совещании с правительством.

По словам президента, он с тревогой наблюдает за происходящим в Великобритании в связи с COVID-19.

По мнению президента, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова добавила, что вакцинация в новогодние праздники в стране прошла в плановом режиме.

Ранее в среду представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович уточнила, что в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как стало известно ранее в январе, первый этап получения разрешения на экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза запланирован на 19 января.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.