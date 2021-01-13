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Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID

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Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр на пост главы агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Информация следует из заявления, опубликованного в среду, 13 января, на сайте переходной команды избранного президента.

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«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил посла Саманту Пауэр кандидатурой на должность администратора Агентства США по международному развитию (USAID)», — говорится в сообщении.

Пауэр займется вопросами борьбы с распространением COVID-19, изменения климата, глобальной бедности и демократии.

«Пауэр объединит международное сообщество и будет работать с нашими партнерами, чтобы противостоять самым серьезным вызовам нашего времени, включая COVID-19, изменение климата, глобальную бедность и отказ от демократии», — следует из заявления.

Ранее, 11 января, Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего американского посла в России Уильяма Бернса.

7 января Байден заявил, что выдвигает кандидатуру главного судьи апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора.

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