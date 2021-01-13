Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр на пост главы агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Информация следует из заявления, опубликованного в среду, 13 января, на сайте переходной команды избранного президента.

«Сегодня избранный президент Джо Байден объявил посла Саманту Пауэр кандидатурой на должность администратора Агентства США по международному развитию (USAID)», — говорится в сообщении.

Пауэр займется вопросами борьбы с распространением COVID-19, изменения климата, глобальной бедности и демократии.

«Пауэр объединит международное сообщество и будет работать с нашими партнерами, чтобы противостоять самым серьезным вызовам нашего времени, включая COVID-19, изменение климата, глобальную бедность и отказ от демократии», — следует из заявления.

Ранее, 11 января, Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) бывшего американского посла в России Уильяма Бернса.

7 января Байден заявил, что выдвигает кандидатуру главного судьи апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда на пост генпрокурора.