Задержанные в Южном Судане россияне обратились за помощью в посольство РФ в Уганде

Пятеро задержанных в южносуданском городе Капоэта россиян, в числе которых блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Петр Верзилов, обратились в российское посольство в Уганде, курирующее Южный Судан. Об этом сообщил в среду, 13 января, представитель дипмиссии.

По данным представителей посольства, российская дипмиссия получила обращения задержанных граждан РФ. По данному факту ведется работа. Дипломаты уточнили, что россияне находятся сейчас на территории Южного Судана. Загранучреждения МИД России в этой стране отсутствуют.

Сейчас решается вопрос о том, каким образом будут строиться дальнейшие действия российской стороны.

О задержании стало известно ранее в тот день. О нем сообщил блогер Варламов в своем блоге в Life Journal. Отмечается, что их арестовали по подозрению в наличии дрона. По словам Варламова, на момент задержания дрона у них не было, был только пульт от него. Сам аппарат забрали еще в аэропорту.