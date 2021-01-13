Медведчук рассказал о доле теневого сектора в экономике Украины

Эксперты оценивают долю теневого сектора в экономике Украины в 30–35%. Об этом в среду, 13 января, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«По оценкам экспертов, сейчас в тени 30‒35% экономики. В 2002‒2004-х было больше, но удалось вывести из тени 8‒9%. Немного, но в итоге вырос ВВП: в 2002-м — 8%, 2003-м — 10%, 2004-м — 12,4%. Рекорд в Европе по росту ВВП», — написал он в Twitter.

15 декабря 2020 года Верховная рада Украины утвердила госбюджет на 2021 год с дефицитом ВВП в 5,5%, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тыс. гривен (около $485). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в 2021 году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020-м.

Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,93% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП. На борьбу с пандемией коронавируса в 2021 году в бюджете предусмотрено 19,4 млрд гривен ($692 млн). Документ позже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В ноябре первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что у Украины закончились деньги. По его словам, в госбюджете страны образовалась «огромная дыра» — недостает минимум 40 млрд гривен ($1,4 млрд).

4 января экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что стране в 2021 году придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Он отметил, что бюджет Украины на текущий год был принят с большим дефицитом — 5,5% ВВП, в то время как по международным нормативам приемлемым является дефицит до 3%.