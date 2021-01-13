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Морозы до -32 градусов ожидаются в Оренбургской области

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Синоптики предупреждают жителей Оренбургской области о морозах. В ближайшие сутки температура воздуха может опуститься до -32 градусов.

Согласно прогнозам, наиболее холодная погода в ночные часы ожидается преимущественно в восточных районах Оренбуржья. В дневные часы 14 января ожидается умеренный снег. Синоптики прогнозируют метель, пишет 56orb.ru.

Днем 14 января температура воздуха поднимется до -8...-13 градусов, на востоке до -20 градусов.

Из-за низкой температуры воздуха возможна отмена занятий в школах. Учащиеся 1–4 классов останутся дома при температуре -25 градусов и ниже.

Ранее сообщалось, что в ближайшие сутки в Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с. Кроме того, спасатели предупреждают о сильном дожде, который к вечеру перейдет в снег.

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