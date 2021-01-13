Отклонение башни Сююмбике в Казани будут мониторить с помощью лазеров

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия организовал ежемесячный мониторинг отклонения башни Сююмбике при помощи современных технологий наземного лазерного сканирования. Об этом сообщил руководитель ведомства Иван Гущин.

«Отклонение от вертикальной оси составляет критические 2 м. Определение возможной динамики положения башни сегодня весьма актуально. Результат исследований мы получим в конце 2021 года», — отметил Гущин на итоговом заседании коллегии комитета, передает ИА «Татар-информ».

Башня Сююмбике — проездная дозорная (сторожевая) башня в Казанском кремле; архитектурный символ Казани. Относится к «падающим» башням, так как имеет заметный наклон в северо-восточную сторону. Отклонение её шпиля от вертикали составляет 1,98 м. Архитектор Алексей Щусев обыграл силуэт башни Сююмбике в форме одной из башен Казанского вокзала Москвы.