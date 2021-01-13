Эксперт рассказал о возможном будущем мессенджера Telegram

Сооснователь сервиса для комьюнити-менеджмента в Telegram Combot, основатель объединения российских комьюнити-менеджеров Russian Communuity Managers, автор каналов @communities и @tgmarketing Федор Скуратов рассказал «Известиям» о возможном будущем мессенджера. На вопросы о приложении он ответил «Известиям» в среду, 13 января.

Эксперт полагает, что в США приложение блокировать не будут. Ситуация с соцсетью Parler, по его мнению, стала «эксцессом, нежели системой». При этом в случае неблагоприятного развития событий вариантов блокировки Telegram может быть несколько.

«Блокировка может быть разной, что мы видели на примере Parler — приложение, позиционировавшееся как аналог Twitter, с украинскими, к слову, корнями, удалили из Apple App Store и лишили услуг хостинга Amazon. Оба решения были не столько «блокировкой сверху», сколько инициативой самих компаний. В случае любого другого приложения, включая Telegram, вариантов может быть множество, включая удаление из магазинов приложений и лишения хостинга — Telegram использует в том числе AWS от Amazon», — отметил Скуратов.

Он добавил, что, если блокировка мессенджера станет аналогичной алгоритму с приложением Parler, это будет иметь влияние на пользователей из других стран, поскольку санкции США и американских технологических компаний, которые поставляют важные элементы интернет-инфраструктуры, экстерриториально.

При этом Скуратов подчеркнул, что блокировки со стороны США способны уничтожить основу почти любого международного продукта, тогда как в Китае и в России запреты на использование мессенджера носили формальный характер. Однако если блокировка будет представлять собой простое удаление приложения из AppStore и Google Play, появится множество альтернатив.

Накануне, 12 января, основатель Telegram Павел Дуров сообщил о 25 млн новых пользователей мессенджера за три дня. Ими стали жители Азии (38%), Европы (27%), Латинской Америки (21%) и стран MENA (Северной Африки и Ближнего Востока) (8%). За день до этого британская газета The Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиванию приложением в США благодаря массовому переходу сторонников действующего американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, рост популярности мессенджера произошел 10 января после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников действующего главы государства.

8 января, Twitter удалил аккаунт Трампа. Также заблокировали страницы действующего американского лидера Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.