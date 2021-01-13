Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID
Мир
Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии
Мир
Молдавия в 2020 году сэкономила более $40 млн благодаря закупкам российского газа
Общество
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве
Мир
В Японии еще семь префектур включили в зону режима ЧС из-за коронавируса
Наука
В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Общество
Почти половина рейсов в аэропорту Симферополя задержана из-за тумана
Интернет
Аккаунты подростков 13–15 лет в TikTok станут приватными
Общество
В Туве обнаружили повреждения на 51 объекте после землетрясения в Монголии

Резерват для воспроизводства диких северных оленей создадут в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Якутии в 2021 году появится резерват для воспроизводства диких северных оленей. Об этом сообщает минэкологии республики.

Приполярный курорт: как отдыхают оленеводы
Ненцы-кочевники открыли летний сезон

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения будет создана в Булунском районе республики. Она поможет в сохранении маточного поголовья диких северных оленей лено-оленекской популяции, передает ТАСС.

Общая площадь резервата составит более 64,1 тыс. га. По данным минэкологии, его разместят в пределах кряжа Чекановского, где концентрируется основное маточное поголовье (около 90%). Кроме того, там обитают 64 вида птиц, произрастают 260–280 видов высших сосудистых растений, уточняет ИА SakhaNews.

Лено-оленекская популяция диких оленей обитает на северно-западе Якутии, в тундровой части. Человек эксплуатирует ее больше других, кроме того, она обеспечивает жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера.

На сегодняшний день насчитывается 84 тыс. особей диких оленей лено-оленекской популяции.

В мае прошлого года сообщалось, что молодым оленеводам в Якутии помогут с приобретением жилья. Правительство республики приняло постановление о социальных выплатах на территориях 13 улусов, входящих в Арктическую зону.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021