Резерват для воспроизводства диких северных оленей создадут в Якутии

На территории Якутии в 2021 году появится резерват для воспроизводства диких северных оленей. Об этом сообщает минэкологии республики.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения будет создана в Булунском районе республики. Она поможет в сохранении маточного поголовья диких северных оленей лено-оленекской популяции, передает ТАСС.

Общая площадь резервата составит более 64,1 тыс. га. По данным минэкологии, его разместят в пределах кряжа Чекановского, где концентрируется основное маточное поголовье (около 90%). Кроме того, там обитают 64 вида птиц, произрастают 260–280 видов высших сосудистых растений, уточняет ИА SakhaNews.

Лено-оленекская популяция диких оленей обитает на северно-западе Якутии, в тундровой части. Человек эксплуатирует ее больше других, кроме того, она обеспечивает жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера.

На сегодняшний день насчитывается 84 тыс. особей диких оленей лено-оленекской популяции.

В мае прошлого года сообщалось, что молодым оленеводам в Якутии помогут с приобретением жилья. Правительство республики приняло постановление о социальных выплатах на территориях 13 улусов, входящих в Арктическую зону.