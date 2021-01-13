Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за платежами

Поправки в законодательство о контроле за оборотом наличных и безналичных средств, вступившие в силу в России 10 января, не отразятся на отношениях банков и их клиентов. Об этом говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга.

Поправки не направлены на усиление банками контроля за операциями граждан, связанными с переводами денег между ними и зачислением и (или) снятием денежных средств со счетов. «Ранее установленные пороговые суммы информирования банками Росфинмониторинга, в том числе 3 млн. рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом и 600 тыс. рублей по иным отдельным операциям также не изменяются», — уточнили в ведомстве.

По-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц. Поправки предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тыс. рублей, добавляет «Газета.ру». Также банки будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях с наличными своих клиентов.

Поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными, вступили в силу 10 января.