Умер совладелец The Daily Telegraph Дэвид Баркли

Британский миллиардер, совладелец медиахолдинга Telegraph Media Group Дэвид Баркли скончался на 87-м году жизни после непродолжительной болезни. Об этом в среду, 13 января, сообщает газета The Daily Telegraph.

В 2004 году Дэвид Баркли вместе со своим братом-близнецом Фредериком приобрели Telegraph Media Group, в которую входят газеты The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator, передает RT.

The Daily Telegraph была основана в 1855 году. Газета известна своим лояльным отношением к Консервативной партии. В 2019 году во время выборов лидера Консервативной партии она поддержала кандидатуру Бориса Джонсона, который ранее был ее штатным корреспондентом в Евросоюзе, редактором и колумнистом.