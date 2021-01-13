Театр юного зрителя реконструируют в Брянске

Брянск получит средства для реконструкции театра юного зрителя. Финансирование поступит в 2023 году.

По словам директора департамента культуры Елены Кривцовой, реконструкция театра будет проходить при поддержке министерства культуры РФ. Согласно заключенному соглашению, речь идет о сумме 120 млн рублей. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что в Брянске планируют провести капительный ремонт сквера имени Игната Фокина. На территории отремонтируют памятник, обновят пешеходные дорожки, заменят освещение, скамейки и урны. Работы могут начаться в 2021 году.