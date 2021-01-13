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Западный обход Кисловодска построят в Ставропольском крае

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Правительство Ставрополья приняло решение о создании объездной трассы в Кисловодске. Проект Западного обхода обсуждался давно. Ориентировочная стоимость строительства дороги протяженностью 6,2 км составляет 950 млн рублей. Трасса пройдет со стороны поселка Нежинского до Старого озера.

Как отмечает NewsTracker, объездная магистраль позволит значительно разгрузить единственный въезд в город с трассы А-157 Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск. На этой дороге регулярно возникают пробки. Западный обход будет иметь три съезда в город. Проект позволит улучшить транспортную и экологическую ситуацию в Кисловодске, подчеркнули в правительстве региона.

Напомним, в Ставропольском крае планируют перенести камеры фиксации нарушений в 2021 году. В 2020-м на некоторых аварийно-опасных участках были оборудованы «лежачие полицейские», установлены ограждения и светофоры. В связи с этим на данных участках отпала необходимость в камерах. По согласованию с сотрудниками Госавтоинспекции технику планируют перенести на те участки, где вероятность ДТП достаточно высока.

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