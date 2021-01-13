Стало известно о состоянии одного из пострадавших в ДТП под Ростовом

Один из пострадавших в аварии с автобусом в Красносулинском районе Ростовской области находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в среду, 13 января, ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«В настоящее время в реанимации лечебного учреждения находится один пострадавший. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», — говорится в сообщении.

По данным властей, после осмотра двое из пострадавших — женщина с ребенком — отказались от госпитализации.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону, причиной аварии стал сильный боковой ветер. Водитель не сумел справиться с управлением, и автобус опрокинулся.

Представитель прокуратуры региона сообщил агентству, что следователи возбудили по факту аварии уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Надзорный орган поставил расследование дела на контроль, а также организовал проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

Об аварии на на 974-м км трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе стало известно ранее в этот же день. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Позже стало известно еще об одном погибшем.