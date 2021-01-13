В Японии еще семь префектур включили в зону режима ЧС из-за коронавируса

Власти Японии включили еще семь префектур в зону действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает Kyodo.

Об этом объявил премьер-министр Ёсихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В число префектур, подпавших под ограничительные меры, вошли Айти, Гифу, Киото, Осака, Тотиги, Фукуока и Хёго, передает RT.

Ограничительные меры будут действовать до 7 февраля.

Всего в зону действия режима ЧС из-за коронавируса вошли 11 из 47 префектур страны, в которых проживают около 73 млн человек, пишет REGNUM.

Ранее, 28 декабря, сообщалось, что в Японии до конца января запрещен въезд на территорию государства граждан из большинства стран на фоне опасения распространения по миру новой мутации коронавируса. Исключением являются иностранцы, постоянно проживающие в государстве.

Новый мутировавший вариант COVID-19 был обнаружен в Великобритании 14 декабря, Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря рассказал, что выявленный на юге Соединенного Королевства новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 более заразен. По словам политика, первоначальные признаки распространения нового варианта вируса указывают на то, что он на 70% более заразен, нежели первоначальный штамм.

При этом спустя почти неделю ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили, что новый вариант на 56% заразнее оригинального, что в будущем может привести к росту числа пациентов в больницах.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран. Россия приостановила полеты в страну 22 декабря.