Трое малолетних детей пострадали при пожаре в Оренбургской области

Трое малолетних детей и их мама пострадали при пожаре в частном доме в Оренбургской области. Малышей доставят для лечения в Оренбург.

Пожар произошел в Кваркено в ночь на 12 января. Огонь быстро распространился по всем комнатам частного дома. Пострадали дети от года до четырех лет, а также их родители. У трехлетней девочки диагностировали ожоги 35% поверхности тела. Мать находится в тяжелом состоянии.

После оценки состояния пострадавших медики приняли решение направить пациентов в Оренбург. Из-за погодных условий вертолет санавиации был направлен за погорельцами 13 января. Двое пострадавших будут госпитализированы в ожоговый центр городской больницы № 4, сообщает РИА «Оренбуржье».

В Московской области при пожаре пострадали трое детей и 18-летняя девушка. Возгорание произошло в квартире в Раменском. Все пострадавшие госпитализированы.