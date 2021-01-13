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Жителей Липецка предупредили о сильном ветре и метели

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В ближайшие сутки в Липецке ожидается неблагоприятная погода. Жителей города предупредили о порывах ветра и метели.

По данным МЧС, вечером 13 января и ночью 14 января скорость восточного ветра будет достигать 15–20 м/с. В Липецке ожидается сильный снег с образованием снежных заносов на дорогах. Об этом пишет GOROD48.

Во время снегопада видимость составит менее 500 м. Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что ухудшение погоды до конца суток ожидается в Крыму. МЧС предупреждает о штормовом ветре до 25 м/с. Местами пройдет сильный дождь, который вечером перейдет в снег.

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