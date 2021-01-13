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Обвиненный после штурма Капитолия мужчина покончил с собой

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Мужчина, обвиненный в незаконном проникновении на территорию Капитолия во время штурма здания сторонниками президента США Дональда Трампа, покончил с собой, сообщает издание The Sun.

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По данным издания, 53-летний финансовый консультант Кристофер С. был задержан после штурма Капитолия. Ему были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территории Капитолия, а также в нарушении комендантского часа.

Обвиняемый не признал себя виновным по обоим обвинениям.

9 января он был найден мертвым в своем доме.

Ранее, 12 января, сообщалось, что ФБР возбудило более 160 уголовных дел после вторжения сторонников Трампа в здание конгресса. Исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали, из-за того что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В результате погибли пять человек, порядка 50 полицейских получили ранения.

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