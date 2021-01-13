Эксперт заявил о ненужности сертификата о вакцинации для путешествий по России

Гражданам России не требуется сертификат о вакцинации против коронавируса, чтобы путешествовать по стране. Об этом в среду, 13 января, заявил «РИА Новости» директор ассоциации «Турпомощь» и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

«Я не думаю, что подобный сертификат о вакцинации потребуется для путешествий внутри страны, даже такой великой, как Россия. У нас единая государственная политика, единая система медицинского обслуживания, единая система контроля, учета и всего остального», ― рассказал он агентству.

Осауленко отметил, что всего этого достаточно для того, чтобы обеспечить безопасный внутренний туризм. Также эксперт добавил, что в нынешней ситуации с коронавирусом в России введение сертификатов или паспортов вакцинации ― это лишнее.

Ранее, 4 января, президент РФ Владимир Путин поручил до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

В свою очередь помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов пояснил, что пока речь идет только о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от COVID-19. В то же время он допустил, что в перспективе появится возможность добавления и других прививок в данный паспорт.

25 декабря директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 370 летальных исходов, выздоровели 2 854 088 человек.

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