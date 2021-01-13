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Авиарейсы отменили между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском из-за метели

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Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) отменил рейсы в Южно-Курильск в связи с погодными условиями. Обновленную информацию о вылетах обещают предоставить утром 14 января.

Как сообщили ИА SakhalinMedia в аэропорту, изначально воздушное судно должно было вылететь в 13:35 по местному времени, затем вылет перенесли на 15:30, а потом рейс отменили.

Известно, что на обратном пути самолет должен был забрать пассажиров, следовавших из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск. Точное количество человек, ожидающих вылета, не уточняется.

Накануне на территории Южно-Сахалинского, Долинского, Поронайского и Макаровского районов Сахалинской области объявили штормовое предупреждение. Это связано с приходом в регион снежного циклона.

17 декабря сообщалось, что в аэропорт вылета вернулись два самолета, которые направлялись из Южно-Сахалинска в Оху. Воздушные суда с пассажирами на борту не смогли приземлиться в аэропорту пункта назначения из-за метели. Тогда циклон пришел на Сахалин в ночь на 14 декабря.

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