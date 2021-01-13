Житель Кургана упал с башенного крана при попытке сделать фотографии

В Кургане 18-летний парень сорвался с башенного крана и получил тяжелые травмы. Молодой человек хотел сделать красивые фотографии с высоты.

Инцидент произошел утром 13 января в Заозерном районе. На строительной площадке парень забрался по крану на высоту 18-го этажа. Молодой человек сорвался и рухнул на площадку башни крана на уровне пятого этажа. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

На помощь потерпевшему направились сотрудники Службы спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области. Они работали в условиях ограниченного пространства при сильном ветре и на обледенелых металлических конструкциях. Пострадавшему наложили шины, после чего его опустили на щите с помощью троллея и передали медикам.

В конце декабря 20-летний мужчина погиб в подмосковных Химках, пытаясь сделать селфи. Он забрался на высоковольтную линию и получил удар током.