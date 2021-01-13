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Sony опубликовала видео нового электромобиля Vision-S

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Японская компания Sony распространила новое видео, в котором показан концептуальный электромобиль Vision-S, который проходит испытания на дорогах общего пользования Австрии.

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Презентация модели состоялась в январе 2020 года на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе (США). Автомобиль получил два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 4,8 с. Максимальная скорость — 240 км/ч.

В электромобиле Sony Vision-S установлены 33 датчика, которые следят за состоянием водителя и его вовлеченностью в процесс управления машиной. В салоне на передней панели установлены пять сенсорных дисплеев. Электрокар получил доступ в интернет, а также встроенные в сиденья динамики. Также машина оборудована автопилотом.

Основная задача команды испытателей — проверка работы систем активной безопасности в условиях сложного рельефа предгорий австрийских Альп с их извилистыми двухполосными дорогами и обилием закрытых поворотов.

11 января сообщалось, что китайская компания Nio представила электрический седан ET7 с батареей емкостью 150 кВт.ч, увеличивающей запас хода до 1000 км.

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