Трое детей и девушка пострадали при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в подмосковном Раменском пострадали трое детей и 18-летняя девушка. Об этом в среду, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на улице Гурьева. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

По данным телеканала, все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пятеро детей и женщина пострадали в результате пожара в жилом доме в Карасукском районе Новосибирской области в ночь на 13 января. Отмечалось, что женщина 1992 года рождения и пять детей смогли эвакуироваться через окно дома самостоятельно до прибытия пожарной охраны.