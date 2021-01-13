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Более 30 детей остаются в больницах Буйнакска после отравления

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Более 30 детей находятся в больницах Буйнакска Республики Дагестан после отравления. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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Как уточняется, возраст пострадавших — от 2 до 14 лет. Их начали доставлять в больницу во вторник, 12 января. Всего госпитализировали 71 человека, 61 из которых — дети.

«На данный момент в детской и центральной больницах города Буйнакска находятся 34 ребенка с признаками отравления. Заболевание проходит в легкой и среднетяжелой формах. Тяжелых случаев не зарегистрировано», — отметили в сообщении на официальном сайте администрации города.

По данным Следственного комитета (СК), предварительной причиной отравления стала загрязненная питьевая вода, которую подавали по водопроводу в дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Образцы воды были изъяты для обследования, процедурой займутся специалисты Роспотребнадзора республики.

Ранее в среду стало известно, что правоохранители проводят комплекс следственных действий в отношении должностных лиц, которые отвечают за работу водопроводных сетей и контролируют качество подаваемой населению воды.

В городе проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага. На месте работают специалисты регионального минздрава, эпидемиологи и инфекционисты ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова».

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев предположил, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов, но не исключил и версию отравления водой.

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